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Champions League, oggi Roma-Real Madrid - Diretta

I giallorossi ospitano i blancos guidati in panchina da José Mourinho

José Mourinho - Ipa
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14 ottobre 2026 | 19.56
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Big match per la Roma in Champions League. Oggi, mercoledì 14 ottobre, i giallorossi ospitano il Real Madrid allo stadio Olimpico nella seconda giornata della massima competizione europea. La squadra di Gasperini è reduce dal pareggio per 0-0 contro il Como nell'ultimo turno di Serie A, mentre il Real Madrid, che riporta all'Olimpico il grande ex José Mourinho, ha battuto il casa per 1-0 il Villarreal in Liga.

Nella terza giornata di Champions League la Roma ospiterà martedì 20 ottobre lo Slovan Bratislava, mentre il Real Madrid il giorno successivo affronterà al Bernabeu il Lipsia.

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calcio champions league roma real madrid mourinho
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