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Triplo incendio a Roma: chiusa la Pontina, alla Magliana evacuata una palazzina

Il fronte più critico si registra in via dell'Imbrecciato, nel territorio del III Gruppo Marconi. Disagi anche in zona Pratica di Mare

Incendio Magliana - (Vigili del Fuoco)
Incendio Magliana - (Vigili del Fuoco)
28 agosto 2026 | 19.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Pomeriggio difficile per i vigili del fuoco di Roma, dove nel pomeriggio si sono verificati tre diversi incendi che hanno portato a chiusure stradali, interventi di messa in sicurezza e l'evacuazione a scopo cautelativo di un edificio in diverse zone della città.

Il fronte più critico si registra in via dell'Imbrecciato, nel territorio del III Gruppo Marconi. Il vasto rogo, che si sta espandendo in direzione di via della Magliana Nuova verso un distributore di carburante e la linea ferroviaria, ha reso necessaria l'evacuazione preventiva di una palazzina. Per consentire le operazioni di spegnimento a tutela dell'incolumità pubblica, gli agenti hanno disposto la chiusura al traffico di via Pietro Frattini, dal civico 235 fino a fine strada su entrambi i lati, e di via Riccardo Lombardi. Sul posto stanno operando le pattuglie della Polizia Locale insieme a Vigili del Fuoco e Protezione Civile.

Un secondo incendio è divampato in via di Pratica di Mare, a ridosso della tenuta presidenziale. Gli agenti del IX Gruppo Eur hanno disposto la chiusura dell'arteria all'altezza di via della Comunella, in direzione Castel Romano. Sul posto sono presenti anche unità dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri e della Protezione Civile. Parallelamente, un terzo focolaio sta interessando la via Pontina al km 16 in direzione Centro, la quale è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni. Il traffico in carreggiata sud (direzione Latina) è deviato con uscita obbligatoria a Tor de' Cenci/Spinaceto (km 14,300). Il traffico in carreggiata nord (direzione Roma) è deviato con inversione di marcia al km 19,500.

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