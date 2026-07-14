Il Centcom parla di Una "missione di cinque ore" in cui le forze statunitensi hanno colpito con successo obiettivi militari in tutto il Paese. Trump: "Un accordo è ancora possibile". Teheran: "Colpiti obiettivi Usa in Bahrain"

Nuovi attacchi degli Usa sull'Iran nella notte. A riferirlo è il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom). Una "missione di cinque ore" in cui le forze statunitensi hanno colpito con successo obiettivi militari in tutto l'Iran".

Nel frattempo gli Emirati Arabi Uniti hanno affermato che Teheran ha attaccato due navi nello Stretto di Hormuz, uccidendo un membro dell'equipaggio e ferendone altri otto. "Il ministero della Difesa condanna questo flagrante attacco, definendolo una grave violazione e una chiara infrazione del diritto internazionale che minaccia la sicurezza e la stabilità regionale", ha scritto il ministero su X.

Il cessate il fuoco è tra Usa e Iran è di fatto saltato. Ma un accordo è ancora "possibile" secondo il presidente americano, Donald Trump, parlando con i giornalisti nello Studio Ovale. Gli Stati Uniti stanno eliminando "tutte le capacità" del Paese legate allo Stretto di Hormuz e alla fine potrebbero arrivare a controllare l'intera area, ha inoltre affermato il tycoon.