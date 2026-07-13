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Consob, Guido Stazi il nuovo presidente: domani la nomina in Cdm

Come apprende l'Adnkronos, domani la nomina del prossimo presidente dell’authority di vigilanza dei mercati a quattro mesi dalla scadenza del mandato di Paolo Savona

Guido Stazi
Guido Stazi
13 luglio 2026 | 21.29
Davide Maria Desario e Jole Saggese
LETTURA: 1 minuti

A quanto apprende l’Adnkronos, il Consiglio dei ministri, convocato per domani, procederà alla nomina di Guido Stazi come prossimo presidente dell’authority di vigilanza dei mercati a quattro mesi dalla scadenza del mandato di Paolo Savona.

Guido Stazi è un esperto di Autorità indipendenti, concorrenza e regolamentazione dei mercati. Dal marzo 2022 è segretario generale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, l’Antitrust.

E’ stato dirigente dell’Antitrust fin dagli anni Novanta, ha ricoperto l’incarico di capo di gabinetto dell’Agcom ed è stato segretario generale della Consob dal giugno 2013 al dicembre 2017. Ha quindi un profilo tecnico-istituzionale molto forte, con esperienza diretta nella regolamentazione finanziaria, nell’antitrust, nelle telecomunicazioni e nei temi legati alle piattaforme digitali e ai Big Tech. (di Davide Desario e Jole Saggese)

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Consiglio dei ministri Autorità di vigilanza dei mercati guido stazi guido stazi consob consob
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