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Cinema, piazza San Cosimato a Roma già strapiena per Roberto De Niro

13 luglio 2026 | 19.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Piazza San Cosimato, nel cuore di Trastevere, è già strapiena nell'attesa che arrivi Robert De Niro. L'attore statunitense è infatti ospite stasera, alle 21.15, della rassegna 'Il Cinema in Piazza', nel cuore di Roma, per presentare la proiezione di 'Novecento' di Bernardo Bertolucci, in occasione dei 50 anni dall'uscita. De Niro è infatti protagonista del film, uscito nel settembre del 1976, nei panni del possidente terriero Alfredo Berlinghieri (accanto a Gérard Depardieu, che interpreta invece il contadino Olmo Dalcò). Data la lunghezza, ben 5 ore e 20 minuti, il film uscì nella sale in due parti: questa sera verrà proiettato 'Novecento - Atto I' e domani sera 'Novecento - Atto II'. La presenza di De Niro ha attirato il pubblico fin da diverse ore prima della presentazione, con centinaia di persone, soprattutto giovani, che hanno sfidato la calura pomeridiana del luglio capitolino pur di accaparrarsi un posto da cui godere di una buona visuale sull'incontro e sul film. Prima dell'inizio del film, l'attore dialogherà infatti sul palco di piazza San Cosimato con lo scrittore Antonio Monda e con Valerio Carocci, presidente della Fondazione Piccolo America, che organizza da anni 'Il Cinema in Piazza'.

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