circle x black
Cerca nel sito
 

Rai, l’ad Rossi ad AdnTalks: "In utile dopo 8 anni, grande rivoluzione digitale". Su Ranucci: "Sospese repliche Report per tutelare brand"

L'amministratore delegato: "Non abbiamo cancellato delle nuove puntate, abbiamo cancellato repliche che sono comunque visibili su Raiplay". E sottolinea: "Da Urso stimolo per ripristinare Vigilanza". Su Infante: "Spiacevolmente colpito da sua intervista su azienda e colleghi"

Giampaolo Rossi - (Fermo immagine)
Giampaolo Rossi - (Fermo immagine)
14 luglio 2026 | 11.19
Ilaria Floris
LETTURA: 1 minuti

"Non abbiamo cancellato delle nuove puntate, abbiamo cancellato repliche che sono comunque visibili su Raiplay. E' stata una forma di cautela del brand dell'azienda". Così all'Adnkronos Giampaolo Rossi, amministratore delegato della Rai, nel corso di AdnTalks, intervistato dal direttore Davide Desario, in merito alla sospensione delle repliche estive di 'Report'.

Sulla Vigilanza: "Da Urso stimolo per ripristinarla"

"La lettera del ministro Urso ha una sua totale legittimit - ha proseguito - Lui è il garante del rispetto dei vincoli del contratto di servizio. E' stata uno stimolo del ministro ai politici affinché venga ripristinata la Vigilanza", ha detto ancora Rossi che ha ricordato come la Rai sia "in utile dopo 8 anni".

Quanto a Milo Infante: "Sono spiacevolmente colpito da sua intervista su azienda e colleghi"

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Giampaolo Rossi Giampaolo Rossi adntalks Giampaolo Rossi adnkronos Rai Rossi Report Ranucci
Vedi anche
Usa, attacco all'Iran con i droni marini: è la prima volta - Video
Roberto De Niro: "Sono orgoglioso di 'Novecento', Bertolucci era dalla parte della gente"
Meloni a Palermo: "Falcone e Borsellino isolati ma chi ha tramato nell'ombra è stato sconfitto" - Video
Cinema, piazza San Cosimato a Roma strapiena per Robert De Niro
Auto finisce in mare a Trieste, sei militari si tuffano per salvare il conducente - Video
News to go
Vacanze, cresce il numero di chi sceglie mete più economiche
Adinolfi interrogato, il difensore: "Ha confermato di aver restituito parte dei soldi utilizzati per le scommesse" - Video
Cisgiordania, la denuncia del deputato Usa Ro Khanna: "Bloccato da coloni israeliani armati" - Video
Maxi operazione a Palermo, presa la "banda dei Kalashnikov": 15 fermi - Video
News to go
Caldo estremo almeno fino al 20 luglio, temperature oltre i 40 gradi nelle Isole maggiori
Russia, il collaudo della mitragliatrice è un disastro - Video
News to go
Ondate di calore, il piano di Roma per ridurre l'impatto sui cittadini


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza