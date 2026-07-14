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Italia nella morsa della terza ondata di caldo, fiammata in Sardegna con 44 gradi

Breve passaggio temporalesco nel weekend , poi torna l'afa intensa

Sempre caldo sull'Italia - (Afp)
Sempre caldo sull'Italia - (Afp)
14 luglio 2026 | 09.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Terza ondata di caldo sull'Italia che toccherà il suo apice tra giovedì 16 e venerdì 17 luglio con una vera e propria fiammata in Sardegna. Sull'Isola si arriverà a toccare i 44°C nelle zone interne, a Oristano 41°C. Ma spostandosi in altre zone del Paese la situazione non sarà tanto diversa: a Terni, Foggia e Caltanissetta 40°C, a Firenze 39°C con Roma a 38°C e Milano a 36°C.

A fare da cornice a questa ondata opprimente sarà un paesaggio tipicamente sahariano. Un'ingente quantità di sabbia in sospensione renderà a tratti i nostri cieli lattiginosi e color ocra. Questo fenomeno porterà con sé effetti contrastanti, due buone notizie e una cattiva sottolinea iLMeteo.it: la polvere in quota regalerà tramonti cromaticamente molto suggestivi e, schermando in parte i raggi solari, riuscirà ad abbassare le temperature massime diurne di circa 1°C.

La cattiva notizia è che di notte, questa stessa coltre di sabbia si comporterà come una vera e propria coperta. Intrappolando i raggi infrarossi emessi dalla superficie terrestre, impedirà la dispersione del calore, rendendo le nostre notti ancora più afose e appiccicose.

Rischio nubifragi nel weekend

La domanda che tutti si pongono è: quando finirà, e a che prezzo? Al momento, i modelli intravedono una leggera flessione dell'alta pressione tra il prossimo sabato e domenica. Questo cedimento strutturale potrebbe innescare una rinfrescata, ma il rischio di violenti nubifragi è altissimo, specialmente sul Nord-est e in generale sulla Pianura Padana.

Dopo i forti temporali, le temperature scenderanno di 4-5 gradi, un calo importante ma che ci manterrà comunque inchiodati sui 33-34°C. E, purtroppo, le tendenze a lungo termine non lasciano ben sperare anche se necessitano ovviamente di una conferma: dal 24 luglio potrebbe infatti affacciarsi la quarta ondata di calore, con proiezioni che indicano temperature persino superiori a quelle attuali.

Nel dettaglio

Oggi, martedì 14 luglio - Al Nord: sole e caldo; qualche rovescio sulle Alpi orientali. Al Centro: sole e molto caldo. Al Sud: soleggiato ovunque.

Mercoledì 15 luglio - Al Nord: caldo e sole, temporali dalla sera. Al Centro: soleggiato con caldo anomalo. Al Sud: sole e caldo eccezionale, punte di 42°C in Sardegna e Sicilia.

Giovedì 16 luglio - Al Nord: caldo e sole, temporali al mattino. Al Centro: soleggiato con caldo anomalo. Al Sud: sole e caldo eccezionale, punte di 42°C in Sardegna e Sicilia.

Tendenza: più instabilità dal Nord verso il Centro nel fine settimana, caldo anomalo al Sud.

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