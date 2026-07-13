circle x black
Cerca nel sito
 

Caldo torrido e afa, settimana 'infernale': picco mercoledì con 7 città bollino rosso

Oggi il livello di allerta massimo riguarda Firenze e Perugia, alle quali si aggiungono Brescia e Torino. Domani, mercoledì, il bollino rosso interesserà anche Bologna, Frosinone e Roma, confermando l'espansione dell'ondata di caldo soprattutto sulle regioni del Centro-Nord

Caldo record - (Afp)
Caldo record - (Afp)
14 luglio 2026 | 00.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Si intensifica la nuova ondata di calore che sta investendo l'Italia. Secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, i capoluoghi con il bollino rosso, il livello massimo di allerta (3), passano dai quattro previsti per oggi ai sette di domani, mercoledì 15 luglio, con un progressivo aumento del rischio per la salute dell'intera popolazione.

Oggi il livello di allerta massimo riguarda Firenze e Perugia, alle quali si aggiungono Brescia e Torino. Domani, mercoledì, il bollino rosso interesserà anche Bologna, Frosinone e Roma, confermando l'espansione dell'ondata di caldo soprattutto sulle regioni del Centro-Nord.

Numerose anche le città in bollino arancione (livello 2), che indica condizioni di rischio per le persone più fragili, come anziani, bambini e soggetti con patologie croniche. Oggi sono undici: Ancona, Bologna, Cagliari, Campobasso, Frosinone, Genova, Latina, Rieti, Roma, Verona e Viterbo. Mercoledì scenderanno a nove: Cagliari, Campobasso, Latina, Milano, Pescara, Rieti, Trieste, Verona e Viterbo, mentre diverse passeranno al livello di allerta massimo.

Negli altri capoluoghi monitorati resterà il bollino giallo, che segnala una fase di pre-allerta. Tra le 27 città prese in esame dal sistema nazionale di sorveglianza, i bollini verdi, che indicano assenza di rischio, sono ormai un'eccezione: nei tre giorni considerati se ne contano soltanto tre, tutti nella giornata di oggi e concentrati al Sud, a Bari, Catania e Reggio Calabria.

Il Ministero della Salute raccomanda di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, mantenersi ben idratati e prestare particolare attenzione alle persone più vulnerabili, come anziani, bambini e malati cronici.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
bollettino caldo caldo news ondata caldo Italia caldo record caldo quando finisce caldo italia caldo torrido caldo africano
Vedi anche
Cinema, piazza San Cosimato a Roma strapiena per Robert De Niro
Meloni a Palermo: "Falcone e Borsellino isolati ma chi ha tramato nell'ombra è stato sconfitto" - Video
Auto finisce in mare a Trieste, sei militari si tuffano per salvare il conducente - Video
News to go
Vacanze, cresce il numero di chi sceglie mete più economiche
Adinolfi interrogato, il difensore: "Ha confermato di aver restituito parte dei soldi utilizzati per le scommesse" - Video
Cisgiordania, la denuncia del deputato Usa Ro Khanna: "Bloccato da coloni israeliani armati" - Video
Maxi operazione a Palermo, presa la "banda dei Kalashnikov": 15 fermi - Video
News to go
Caldo estremo almeno fino al 20 luglio, temperature oltre i 40 gradi nelle Isole maggiori
Russia, il collaudo della mitragliatrice è un disastro - Video
News to go
Ondate di calore, il piano di Roma per ridurre l'impatto sui cittadini
News to go
Tour de France 2026 prosegue, ultime tappe e gran finale


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza