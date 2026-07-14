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Attentato Nizza, Piero Massardi perse la moglie e la figlia rimase ferita: "Sono passati 10 anni ed è come fosse primo giorno"

Carla Gaveglio tra le 6 vittime italiane

Carla Gaveglio - Instagram
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14 luglio 2026 | 11.34
Silvia Mancinelli
LETTURA: 1 minuti

Dieci anni fa a Nizza, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, un tunisino di 31 anni, uccide 86 persone e ne ferisce altre 458 lungo la Promenade des Anglais, che costeggia il lungomare della Baia degli Angeli, gremita di gente per lo spettacolo dei fuochi di artificio organizzato in occasione del 14 luglio, la festa nazionale francese. Al volante di un camion di 19 tonnellate l'uomo si lancia sulla folla a tutta velocità percorrendo circa due chilometri prima di essere raggiunto e ucciso. Tra le vittime dell'attentato, rivendicato dall'Isis, anche sei italiani. All'Adnkronos Piero Massardi, marito di Carla Gaveglio, ricorda la 48enne morta nel gesto d'amore più grande, dopo aver protetto con il proprio corpo la figlia, facendole scudo per salvarla dalla folle corsa del mezzo pesante.

"Sono passati dieci anni e non è cambiato nulla. E' come fosse il primo giorno - ricorda - Proprio adesso sono con mia figlia, che nell'attentato rimase gravemente ferita. Noi ogni anno facciamo dire una messa, non il giorno stesso della ricorrenza, ma il primo sabato dopo il 14, e domani la passeremo come una giornata assolutamente normale, lavoriamo tutti. Cerchiamo di viverla sempre così, tanto fortunatamente il 15 arriva. Deve passare solo domani". (di Silvia Mancinelli)

Riproduzione riservata
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attentato nizza terrorismo vittime italiane attentato carla gaveglio
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