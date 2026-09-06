Big match in Serie A. Oggi, domenica 6 settembre, la Juventus ospita il Milan - in diretta tv e streaming - all'Allianz Stadium di Torino nella terza giornata di campionato. La squadra di Spalletti arriva alla sfida a punteggio pieno dopo le due vittorie contro Frosinone e Parma, proprio come quella di Amorim, che nei primi due turni ha superato Torino e Venezia.