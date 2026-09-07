circle x black
Cerca nel sito
 

Giallo di Pietracatella, verso proroga per la relazione degli esperti tedeschi: "Attività complesse"

La procuratrice Antonelli sul caso di mamma e figlia morte avvelenate con la ricina: "Allo stato non ci sono depositi"

Giallo di Pietracatella, verso proroga per la relazione degli esperti tedeschi:
07 settembre 2026 | 13.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Non sono ancora state depositate e potrebbero slittare le attese relazioni dei consulenti tedeschi del Robert Koch Institut di Berlino, centro di rilevanza mondiale nello studio sui veleni, per fare luce sul giallo di Pietracatella (Campobasso) dove Sara Di Vita e sua mamma Antonella Di Ielsi sono morte avvelenate con la ricina. A chiarirlo è direttamente la procuratrice di Larino Elvira Antonelli, proprio nel giorno indicato inizialmente come scadenza per la consegna di una parte degli accertamenti affidati agli specialisti tedeschi nell'inchiesta sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita.

‘’Allo stato non ci sono depositi’’, afferma Antonelli spiegando che i tempi potrebbero allungarsi rispetto alla scadenza inizialmente prevista. ‘’Ritengo ci saranno richieste di proroga di 30 giorni ciascuna entro e non oltre i sei mesi dalla data di inizio delle operazioni di consulenza tecnica, come previsto dal codice di procedura penale - precisa la procuratrice – Ricordo che le attività sono numerose e complesse’’.

Il Robert Koch Institut è stato incaricato il 29 giugno, mentre le operazioni sono iniziate il 7 luglio. Le risultanze provenienti dalla Germania dovranno poi essere incrociate con quanto raccolto dalla squadra mobile di Campobasso: oltre 200 testimonianze, dispositivi elettronici, reperti, analisi tossicologiche e risultati delle autopsie. L’inchiesta per duplice omicidio volontario aggravato dall’uso del veleno resta contro ignoti. Le parole della procuratrice Antonelli fissano però un punto fermo: le relazioni da Berlino non sono ancora arrivate e i consulenti potrebbero chiedere altro tempo. Gli eventuali sviluppi dovranno quindi attendere il completamento di attività che la stessa procuratrice definisce "numerose e complesse".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Pietracatella giallo pietracatella avvelenate con ricina Antonella Di Ielsi Sara Di Vita
Vedi anche
Vela, Max Sirena (ad Luna Rossa): "Sogno di alzare la Coppa America a Napoli" - Video
News to go
Sciopero treni settembre 2026, stop oggi e domani: cosa c'è da sapere
Monica Guerritore a 'Ballando con le stelle': "Non sono una ballerina, ma questa sfida mi diverte" - Video
Lino Banfi e Irina Shayk, il red carpet più improbabile a Venezia 83 - Video
'La La Land' torna a Venezia dopo 10 anni, la meraviglia di Chazelle alla Fenice - Video
Venezia, Matilde Gioli: "Preparo una nuova serie, sarà un racconto più scuro e noir" - Video
Filming Italy, Leo Gassmann: "Il mio primo premio a Venezia, spero sia l'inizio di un bel percorso" - Video
Filming Italy Achievement Award a Lino Banfi: "Mai avrei sognato di essere alla Mostra di Venezia"
A Cernobbio prove di campo largo: Schlein e Bonelli 'a tu per tu' - Video
Susan Sarandon, Luca Marinelli e Alicia Vikander a Venezia 83: l'arrivo al Lido per 'The Echo Chamber'
Ucraina-Russia, Zelensky accoglie gli inviati di Trump a Kiev - Video
Cernobbio, Vannacci: "Con Salvini stretta di mano tra gentiluomini" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza