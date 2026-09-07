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Crolla il solaio di un negozio in via Cola di Rienzo: 4 soccorsi ed estratti da macerie

A quanto si apprende sono in buone condizioni e non sono rimasti feriti

Crolla il solaio di un negozio in via Cola di Rienzo: 4 soccorsi ed estratti da macerie
07 settembre 2026 | 11.41
Arianna Menotti
LETTURA: 1 minuti

Crollo in una palazzina in fase di ristrutturazione in via Cola di Rienzo, a Roma. Dalle prime informazioni, sarebbe crollato il solaio di un negozio all'interno dell'edificio.

Quattro persone sono state estratte dalle macerie dai vigili del fuoco. Fortunatamente, le persone soccorse non avrebbero riportato ferite e risultano in buone condizioni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell'area sono ancora in corso. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire le cause del crollo.

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