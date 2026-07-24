Ferrovienord completa la riqualificazione della stazione di Lomazzo

Si sono conclusi i lavori di ristrutturazione degli spazi interni ed esterni della stazione di Lomazzo (Co) sulla linea Saronno-Como Lago di FerrovieNord, realizzati in base alle nuove linee guida per gli interventi di riqualificazione, approvati da Regione Lombardia. Le lavorazioni hanno incluso il rifacimento della facciata, del tetto e delle recinzioni esterne. La sala d’attesa è stata riaperta al pubblico mercoledì 10 giugno completamente rinnovata nelle pareti, pavimentazione, controsoffitto e illuminazione. Per le persone ipovedenti sono stati realizzati percorsi Lve in sala d’attesa e posate mappe tattile all’interno e in banchina.

L’intervento di riqualificazione della stazione di Lomazzo - evidenzia FerrovieNord in una nota - fa parte di un programma più ampio che prevede il rifacimento di 29 stazioni sulle linee Milano-Asso e Saronno-Como, che rappresentano il 25% di tutta la rete di FerrovieNord. I lavori di manutenzione straordinaria delle 29 stazioni, già completati in venti stazioni e avviati in altre quattro, sono finanziati da Regione Lombardia con 11,5 milioni di euro.

Le linee guida approvate da Regione Lombardia per gli interventi di rifacimento delle stazioni forniscono indicazioni in particolare su: coperture, facciate, serramenti, sale d'attesa, sottopassi pedonali/rampe di accesso, pensiline, accessibilità di stazione (lve, mappe tattili) e altri locali/fabbricati collegati.

“L’intervento – dichiara Claudia Maria Terzi, assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche di Regione Lombardia – rientra nel più ampio progetto di rifacimento di 29 stazioni sulle linee Milano-Asso e Saronno-Como, finanziato da Regione Lombardia con 11,5 milioni di euro ed è volto a migliorare l’accessibilità e la fruibilità delle stazioni. Siamo molto soddisfatti di come stia procedendo il piano di rifacimento: l’obiettivo è portare a termine tutti gli interventi programmati, consegnando agli utenti stazioni maggiormente accessibili, più confortevoli e sicure”.

“Le stazioni sono un elemento centrale nella vita delle comunità attraversate dalla rete di FerrovieNord. Le stiamo riconsegnando nella loro originale bellezza a tutti i cittadini per sottolineare la nostra grande attenzione verso il territorio”, dichiara il presidente di FerrovieNord Pier Antonio Rossetti, sottolineando che “grazie alla collaborazione continua con Regione Lombardia gli utenti hanno a disposizione quindi strutture più adeguate, sia dal punto di vista del comfort che dei servizi, rendendo la stazione non solo un punto di semplice passaggio ma un luogo da vivere con maggiore sicurezza ogni giorno".