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Svizzera, pullman fuori strada: 5 morti e 3 feriti gravi

Il veicolo è uscito di strada e si è ribaltato nella serata di ieri

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11 settembre 2026 | 10.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' di 5 morti e 3 feriti gravi il bilancio dell'incidente stradale che ieri ha coinvolto un autobus con a bordo 45 turisti olandesi nella Svizzera orientale. A riferirlo è stata la polizia locale. In una zona di lavori lungo la strada tra le città di Susch e Zernez, nel cantone dei Grigioni, il veicolo è uscito di strada e si è ribaltato.

Dei 45 passeggeri, tutti adulti, a bordo, cinque sono deceduti, tre sono rimasti gravemente feriti, sette hanno riportato ferite di media gravità e 30 ferite lievi, ha dichiarato la polizia in un comunicato, aggiungendo che sono in corso le operazioni di identificazione delle vittime. Il mezzo, appartenente alla compagnia Oad, era diretto in Austria e la tappa in Svizzera era stata organizzata come escursione di una giornata. Restano ancora da chiarire le cause dell'incidente.

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incidente stradale autobus turisti olandesi
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