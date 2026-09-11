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Ucraina, bombe su Kiev: 2 feriti. Raid russo su centro commerciale a Pavlohrad: i morti salgono a 5

Il bombardamento sulla Capitale ha causato danni e un incendio in un edificio residenziale di nove piani. Zelensky: "Vi proteggeremo"

Attacco al centro commerciale di Pavlohrad - (Fotogramma da X)
Attacco al centro commerciale di Pavlohrad - (Fotogramma da X)
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11 settembre 2026 | 07.25
Ida Artiaco
LETTURA: 3 minuti

Resta alta la tensione in Ucraina, dove nelle scorse ore varie città sono state colpite da attacchi russi. Due persone sono rimaste ferite in un bombardamento su Kiev, che ha causato danni e un incendio in un edificio residenziale di nove piani. Lo hanno riferito le autorità della capitale ucraina.

Ma l'attacco più significativo è quello avvenuto a Pavlohrad, città della regione di Dnipropetrovsk, dove nelle scorse ore un drone russo ha colpito un centro commerciale. Il bilancio è salito a 5 morti e 67 feriti, secondo quanto riferisce la Bbc citando funzionari locali.

Nell'attacco, avvenuto in pieno giorno "mentre le strade erano affollate", sono stati colpiti negozi e veicoli, ha dichiarato il Ministro dell'Interno Ivan Vyhivskyi. Altri due centri commerciali - nelle città di Zaporizhzhia e Sumy - erano già stati presi di mira da attacchi aerei russi all'inizio della settimana, secondo quanto riportato dai media ucraini.

"Decine di persone sono rimaste ferite anche a Kramatorsk a causa di bombe russe che hanno colpito edifici residenziali. Sono state attaccate anche altre città e comunità nelle regioni di Dnipro e Donetsk, così come in quelle di Sumy, Chernihiv e Kharkiv. In serata, sono state prese di mira anche Dnipro e Kiev", ha scritto il presidente Zelensky sui propri canali social con tanto di video dell'attacco a Pavlohrad. "Stiamo lavorando con la massima intensità insieme ai nostri partner per proteggere gli ucraini da questo terrore russo - ha aggiunto -. Verranno prese decisioni su ulteriori pacchetti di sostegno per l'Ucraina, inclusi aiuti alla difesa e misure specifiche per proteggere i nostri cieli. Stiamo inoltre preparando altri pacchetti di sostegno. Il mondo vede cosa sta facendo la Russia. E l'Ucraina riceverà sostegno. La nostra attenzione è concentrata al cento per cento su questo aspetto: il rafforzamento concreto della nostra difesa, finanziamenti per la difesa e opportunità per i produttori di armi di contribuire a salvare vite umane. Grazie a tutti coloro che stanno offrendo il loro aiuto!".

Intanto, anche l'Ucraina ha attaccato la città di Saratov, nell'entroterra russo, a sud-est della capitale Mosca, ha reso noto il governatore regionale Roman Busargin, aggiungendo che "sono state danneggiate da un attacco di droni alcune infrastrutture". Canali Telegram russi e ucraini hanno mostrato filmati di incendi in una raffineria di petrolio e in un deposito del colosso russo dell'e-commerce Ozon. L'azienda ha confermato che i droni hanno colpito un centro logistico provocando un incendio.

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russia ucraina guerra in ucraina bombe russe su ucraina
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