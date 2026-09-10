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Caldo addio, torna l'Anticiclone delle Azzorre: ma dal 16 settembre cambia tutto

Da lunedì 14 settembre prevalgono stabilità e temperature più vicine alle medie stagionali, ma la tregua sarà breve

Caldo addio, torna l'Anticiclone delle Azzorre: ma dal 16 settembre cambia tutto
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11 settembre 2026 | 00.00
Redazione Adnkronos
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Finisce il caldo anomalo sull'Italia: da lunedì 14 settembre torna l'Anticiclone delle Azzorre, con giornate stabili e temperature in linea con la stagione. Ma la tregua durerà poco: già da mercoledì 16 settembre una nuova perturbazione dal Nord Europa potrebbe portare piogge e un deciso cambio di scenario.

L'Italia sembra finalmente uscire, almeno per il momento, dal tunnel delle ondate di calore che hanno caratterizzato un'estate particolarmente rovente. Nell'ultimo bollettino del ministero della Salute, sabato 12 settembre tutta la Penisola sarà infatti contrassegnata dal bollino verde, con rischio zero per la salute legato alle alte temperature da Nord a Sud.

Torna l'Anticiclone delle Azzorre

La prossima settimana sarà caratterizzata inizialmente dal ritorno dell'Anticiclone delle Azzorre, che da lunedì 14 settembre si espanderà verso l'Europa occidentale e il Mediterraneo, interessando anche l'Italia.

L'anticiclone delle Azzorre, infatti, altro non è che una vasta area di alta pressione di origine oceanica che ha il suo centro motore proprio in corrispondenza dell'omonimo arcipelago portoghese (le Isole Azzorre) nel cuore dell'Oceano Atlantico. A differenza del più caldo anticiclone africano, essendo quello azzorriano alimentato da correnti marittime, si distingue per favorire un clima temperato e piacevole. Esso funge da "scudo" contro le perturbazioni garantendo stabilità atmosferica, senza tuttavia permettere le ondate di calore estreme a cui ci siamo abituati negli ultimi anni.

Il risultato sarà un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche, con tempo stabile, cieli in prevalenza sereni e temperature più gradevoli. Dopo mesi segnati dal caldo anomalo di matrice subtropicale, i valori termici dovrebbero tornare progressivamente su livelli più vicini alle medie stagionali, regalando giornate non esageratamente calde e notti fresche.

La tregua durerà poco

La stabilità atmosferica, però, potrebbe avere vita breve. I modelli previsionali a medio termine indicano infatti già da mercoledì 16 settembre la possibile discesa verso l'Europa meridionale di una nuova perturbazione proveniente dal Nord Europa.

Il sistema perturbato potrebbe progressivamente indebolire l'alta pressione e portare un peggioramento soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, con precipitazioni diffuse e un clima decisamente più autunnale.

Settembre, la settimana sarà divisa in due

Lo scenario meteorologico della prossima settimana appare quindi diviso in due fasi. La prima metà di settembre sarà caratterizzata dall'Anticiclone delle Azzorre, con stabilità, sole e temperature gradevoli.

Nella seconda parte, invece, la situazione potrebbe cambiare rapidamente con l'arrivo della perturbazione nord-europea. Se la tendenza sarà confermata dai prossimi aggiornamenti, torneranno piogge e temperature più autunnali, aprendo la strada a una seconda metà di settembre decisamente più movimentata dal punto di vista meteorologico.

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