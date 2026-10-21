Sparatorie, esplosioni e faide criminali: siamo sul set di 'Cambogia', una famosa serie crime. Ma quando il regista dà lo stop, qualcosa va storto e l'attore si ritrova improvvisamente intrappolato dentro il mondo violento e pericolosissimo della serie, dove le pistole di scena sparano per davvero. Nel frattempo nella vita reale succedono cose altrettanto surreali. Nel cast del film insieme a Lundini che ne firma anche regia e sceneggiatura, Benedetta Porcaroli, Gabriel Montesi, Giorgio Montanini, Andrea Di Maria e Sonia Bergamasco. La pellicola arriverà in sala il 18 marzo.