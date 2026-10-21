Un tir ha preso fuoco sull'autostrada A4 in direzione di Venezia, tra i caselli di Cessalto, in provincia di Treviso, e San Donà di Piave. Il camionista se n'è accorto in tempo ed è riuscito a mettersi in salvo, sganciando il rimorchio e spostandolo sulla corsia di emergenza. Per permettere ai vigili del fuoco di intervenire è stato chiuso l'intero tratto autostradale tra San Donà di Piave e Portogruaro, dove nel frattempo si sono formate code chilometriche. Le immagini del bilico in fiamme sono state condivise anche dal presidente del consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia.