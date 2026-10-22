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Trump invita Melania a firmare un ordine esecutivo, ma la frase diventa un boomerang sul web - Video

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22 ottobre 2026 | 11.16
Redazione Adnkronos
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Il presidente degli Stati Uniti ha firmato un ordine esecutivo per potenziare la ricerca sulla salute delle donne. Dal momento che l'iniziativa è stata promossa da sua moglie, Trump ha voluto che, durante la cerimonia alla Casa Bianca, anche la First Lady apponesse la propria firma al documento, nonostante sia puramente simbolica e priva di valore legale. Da questo la frase del presidente "Non so se la sua firma conti qualcosa", rimbalzata sul web, e la risposta di Melania: "La tua è la più importante".

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