Il presidente degli Stati Uniti ha firmato un ordine esecutivo per potenziare la ricerca sulla salute delle donne. Dal momento che l'iniziativa è stata promossa da sua moglie, Trump ha voluto che, durante la cerimonia alla Casa Bianca, anche la First Lady apponesse la propria firma al documento, nonostante sia puramente simbolica e priva di valore legale. Da questo la frase del presidente "Non so se la sua firma conti qualcosa", rimbalzata sul web, e la risposta di Melania: "La tua è la più importante".