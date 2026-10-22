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Potestà (Mediapoint & Exhibitions): "Enorme soddisfazione per apertura Agv, oltre 1000 preregistrazioni"

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22 ottobre 2026 | 10.46
Redazione Adnkronos
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"Per quanto riguarda" l'apertura della prima edizione "di Agv Expo, la soddisfazione è enorme. Questa manifestazione, brand registrato, nasce come spin off del Gis, le giornate italiane del sollevamento, della movimentazione industriale e portuale e del trasporto pesante. Abbiamo voluto lanciarla in concomitanza con T3, la kermesse dedicata agli allestitori di mezzi di trasporto, perché l'automotive è uno dei clienti elettivi di questi mezzi. Gli espositori di Agv Expo, una ventina in questa prima edizione", hanno già generato l'interesse di "oltre 1000 visitatori preregistrati". Lo ha detto Fabio Potestà, direttore Mediapoint & Exhibitions, partecipando, oggi a Piacenza, alla giornata inaugurale della seconda edizione di T3 - Truck, tyre e trailer, la fiera italiana dei veicoli e mezzi per il trasporto stradale, e della prima edizione di Agv Expo, la prima mostra-convegno italiana dedicata ai sistemi a guida automatica e alla logistica automatizzata. In svolgimento fino al 24 ottobre, le due kermesse sono ideate e organizzate negli spazi di Piacenza Expo da Mediapoint & Exhibitions.

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