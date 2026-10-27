Butti: "Arianna in linea con modello dello Stato agentico"

Il nuovo assistente digitale Arianna rappresenta "la direzione verso cui stiamo lavorando come Governo con lo Stato agentico". Lo ha affermato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'Innovazione, Alessio Butti, intervenendo alla presentazione del sistema di Intelligenza Artificiale sviluppato dall'Inps.

"Per molto tempo abbiamo chiesto ai cittadini di imparare il linguaggio dell'amministrazione. Con Arianna, invece, l'Inps consente alle persone di esprimere le proprie esigenze con parole semplici", ha dichiarato Butti, sottolineando come l'obiettivo sia favorire un accesso più immediato ai diritti e ai servizi pubblici.

Dal punto di vista tecnologico, il direttore centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione dell'Inps, Massimiliano D'Angelo, ha spiegato che Arianna si basa su un'architettura multi-agente sviluppata con framework open source e costruita per evolvere nel tempo. "La piattaforma risponde esclusivamente sulla base di fonti verificate dall'Istituto, garantendo affidabilità, trasparenza e sicurezza", ha evidenziato.