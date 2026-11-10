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Guerra in Ucraina, iniziati colloqui Abu Dhabi con Russia e Usa - Diretta

Kiev, Mosca e gli Stati Uniti tornano a incontrarsi in formato trilaterale per cercare una possibile via d'uscita dal conflitto

Guerra in Ucraina, iniziati colloqui Abu Dhabi con Russia e Usa - Diretta
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10 novembre 2026 | 10.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Al via ad Abu Dhabi i negoziati per la porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia. Kiev, Mosca e gli Stati Uniti tornano a incontrarsi in formato trilaterale per cercare una possibile via d'uscita dal conflitto. È il primo appuntamento di questo livello da febbraio e arriva dopo mesi di stallo diplomatico, mentre sul terreno la guerra continua e gli attacchi russi alle infrastrutture energetiche ucraine aggravano la situazione. Sul tavolo ci sono i nodi più difficili del conflitto: il futuro dei territori occupati, le garanzie di sicurezza per Kiev, un eventuale cessate il fuoco e persino la futura architettura di sicurezza europea.

A spingere per un'intesa è soprattutto Washington, con Donald Trump intenzionato a imprimere un'accelerazione al negoziato. Ma le posizioni di Mosca e Kiev restano distanti, soprattutto sulla questione territoriale. Il Cremlino continua a rivendicare condizioni che l'Ucraina considera inaccettabili, mentre il presidente Volodymyr Zelensky chiede garanzie concrete affinché un eventuale accordo non si trasformi soltanto in una pausa prima di una nuova offensiva russa.

Ma la questione non riguarda soltanto Ucraina e Russia. C'è anche il ruolo dell'Europa, che teme di restare fuori da decisioni molto importanti per il futuro del continente. Il rischio è che siano soprattutto Stati Uniti e Russia a decidere le condizioni della pace e i nuovi equilibri di sicurezza, senza dare a Bruxelles un vero spazio nelle trattative.

L'Unione europea è presente ad Abu Dhabi con alcuni suoi rappresentanti, insieme a Francia, Germania, Regno Unito e Nato, ma non partecipa direttamente al tavolo tra i tre Paesi. Una situazione che preoccupa le capitali europee, perché le conseguenze di un eventuale accordo riguarderebbero da vicino anche loro.

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