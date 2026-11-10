Un maxi-tamponamento ha coinvolto decine di veicoli su un'autostrada in Bulgaria e ha provocato 11 morti e decine di feriti martedì mattina, secondo quanto annunciato dal primo ministro Roumen Radev. "Il bilancio, al momento, è di 11 morti e 48 feriti", ha dichiarato ai giornalisti. L'incidente è avvenuto nei pressi della città di Yambol, nella parte sud-orientale del Paese.

"In questo momento difficile, i nostri pensieri e i nostri cuori sono con tutti coloro che sono stati colpiti dalla tragedia. L'Europa condivide il dolore della Bulgaria e piange con il popolo bulgaro". Lo dichiara via social la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, esprimendo le proprie condoglianze ai cari delle vittime del "tragico" incidente sull'autostrada Trakia e "gratitudine ai servizi di soccorso e alle squadre mediche che lavorano instancabilmente sul luogo dell'incidente".