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Bulgaria, maxi tamponamento in autostrada: 11 morti e 48 feriti

L'incidente è avvenuto nei pressi della città di Yambol, nella parte sud-orientale del Paese

Maxi tamponamento in Bulgaria - (Afp)
Maxi tamponamento in Bulgaria - (Afp)
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10 novembre 2026 | 12.29
Emmanuel Cazalè
LETTURA: 1 minuti

Un maxi-tamponamento ha coinvolto decine di veicoli su un'autostrada in Bulgaria e ha provocato 11 morti e decine di feriti martedì mattina, secondo quanto annunciato dal primo ministro Roumen Radev. "Il bilancio, al momento, è di 11 morti e 48 feriti", ha dichiarato ai giornalisti. L'incidente è avvenuto nei pressi della città di Yambol, nella parte sud-orientale del Paese.

"In questo momento difficile, i nostri pensieri e i nostri cuori sono con tutti coloro che sono stati colpiti dalla tragedia. L'Europa condivide il dolore della Bulgaria e piange con il popolo bulgaro". Lo dichiara via social la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, esprimendo le proprie condoglianze ai cari delle vittime del "tragico" incidente sull'autostrada Trakia e "gratitudine ai servizi di soccorso e alle squadre mediche che lavorano instancabilmente sul luogo dell'incidente".

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