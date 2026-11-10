circle x black
Cerca nel sito
 

Scavuzzo (Comune Milano): "Ricostruire la fiducia dei cittadini è investire in autorevolezza"

Giornalisti, editori, imprese e istituzioni a confronto al Brand Journalism Festival

Anna Scavuzzo - (Foto Adnkronos)
Anna Scavuzzo - (Foto Adnkronos)
Segui Adnkronos su Google
10 novembre 2026 | 12.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“La fiducia dei cittadini nell'istituzione è alla base della nostra democrazia e quindi ricostruirla significa investire in quella che è la credibilità e l'autorevolezza degli enti privati e degli enti pubblici che hanno al centro il rispetto per il diritto e garantire il diritto a una informazione trasparente, pulita e certificata”. Così Anna Scavuzzo, vicesindaca del Comune di Milano, a margine del Brand Journalism Festival che si è tenuto a Milano.

L’evento ha riunito giornalisti, editori, imprese e istituzioni per discutere di come ricostruire il rapporto tra media, imprese e cittadini. “Il patrocinio del Comune al Brand Journalism Festival vede la condivisione dei temi, della modalità di scambio e anche il grande livello e la qualità dei relatori, quindi volentieri abbiamo dato il patrocino un'iniziativa che condividiamo profondamente”, ha concluso.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Migranti, il video della maxi rissa in un centro di accoglienza in Sardegna
News to go
Si torna sugli sci, stangata skipass
News to go
Manovra 2027, card sanitaria per over 75: a chi è destinata e a cosa serve
Cyberattacchi, Severino: "Dia nel mirino? Minaccia a sicurezza nazionale, danni potenzialmente devastanti" - Video
News to go
Allarme epidemia Hiv in Russia
Ai e criptovalute, Severino: "Praterie sconfinate per riciclaggio e terrorismo. Criminalità più veloce delle leggi" - Video
Sanremo, De Martino fa partire il countdown: mancano 100 giorni al festival - Video
Sparatoria Cracovia, prof. liceo Foscolo di Albano: "Abbiamo radunato ragazzi in luoghi sicuri" - Video
G7, Tajani a Parigi: focus su cyberattacchi, Iran e Ucraina - Videonews
Sparatoria Cracovia, dirigente scolastico liceo di Albano: "Ragazzi dovranno elaborare brutta esperienza" - Video
Maiali agonizzanti, cannibalismo e topi nelle mangiatoie: video choc da tre allevamenti di prosciutti Dop
Sparatoria Cracovia, sindaco Albano: "Nostri ragazzi per fortuna tornati illesi" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza