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Vivenzio (Fibercop): "Le aziende sono responsabili di informazioni trasparenti"

Giornalisti, editori, imprese e istituzioni a confronto al Brand Journalism Festival

Roberta Vivenzio - (Foto Adnkronos)
Roberta Vivenzio - (Foto Adnkronos)
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10 novembre 2026 | 12.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“La fiducia dei cittadini è messa a dura prova da tutta una serie di informazioni che non vengono verificate. Come azienda ci sentiamo responsabili di dare informazioni che sono trasparenti, informazioni accurate. Non c’è una corsa ad una produzione eccessiva di contenuti, ma facciamo molta attenzione al processo editoriale”. Così Roberta Vivenzio, direttrice comunicazione di Fibercop a margine del Brand Journalism Festival che si è tenuto a Milano.

L’evento ha riunito giornalisti, editori, imprese e istituzioni per discutere di come ricostruire il rapporto tra media, imprese e cittadini. “Per un’azienda come Fibercop, una comunicazione credibile ed efficace dipende da tutta una serie di fattori”, ha aggiunto. “I fattori sono legati a come comunichiamo delle tematiche molto complesse che sono di natura tecnologica e quindi cercare di farlo in maniera semplice senza banalizzare e facendo comprendere l’impatto che noi abbiamo sui cittadini, sulle imprese, sull’ecosistema con cui ci confrontiamo ogni giorno”, ha concluso.

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