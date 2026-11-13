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Stop a tutti gli aerei negli Usa, voli bloccati per motivi di sicurezza

L'annuncio della Faa: "Circostanze straordinarie". Le cause della decisione non sono ancora chiare, ma il provvedimento arriva dopo che in alcune zone del Paese erano state segnalate interruzioni delle frequenze radio utilizzate per le comunicazioni aeronautiche

Un aereo
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13 novembre 2026 | 22.31
Valerio Sarsini Novak
LETTURA: 1 minuti

La Federal Aviation Administration (Faa), l'autorità federale statunitense per l'aviazione civile, ha ordinato la sospensione di tutti i voli negli Stati Uniti fino a nuovo avviso, a causa di "circostanze straordinarie e per ragioni di sicurezza". Lo ha annunciato la stessa Faa in una nota, precisando che "il blocco del traffico aereo dovrà rimanere in vigore fino a nuova comunicazione" e che "i voli internazionali saranno gestiti caso per caso".

Le cause della decisione - riporta la Cnn - non sono ancora chiare, ma il provvedimento arriva dopo che in alcune zone del Paese erano state segnalate interruzioni delle frequenze radio utilizzate per le comunicazioni aeronautiche.

Riproduzione riservata
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