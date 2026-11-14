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Pedopornografia, sequestrati oltre 3mila file tra foto e video: 6 arresti e 18 indagati

Il bilancio di un'operazione condotta dalla polizia di Stato nell'ambito delle attività di contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori online

Pedopornografia, sequestrati oltre 3mila file tra foto e video: 6 arresti e 18 indagati
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14 novembre 2026 | 09.23
Silvia Mancinelli
LETTURA: 1 minuti

Sei persone arrestate per detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico e altri 18 denunciati, con un quantitativo ingente di materiale informatico sequestrato. E' il bilancio di un'operazione condotta dalla Polizia di Stato nell’ambito delle attività di contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori online. L’indagine, diretta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Lombardia con il coordinamento operativo del Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, è stata avviata a seguito dell’analisi forense dei dispositivi sequestrati a due persone arrestate a Milano, lo scorso anno, per detenzione di una grossa quantità di materiale pedopornografico, da personale dello stesso Centro Operativo di Milano. I successivi approfondimenti investigativi hanno consentito di mappare svariati gruppi Telegram e di rilevare la presenza di ventiquattro utenti coinvolti nella diffusione di materiale pedopornografico nonché nella produzione con vittime identificate per tre degli arrestati.

Gli arrestati - due residenti nel capoluogo campano, uno in provincia di Salerno, uno in provincia di Sassari, uno in provincia di Vibo Valentia e uno in provincia di Padova - tutti tra i 38 e i 58 anni, sono stati trovati in possesso di oltre 3.000 file tra immagini e video. Alla fase esecutiva dell’operazione hanno collaborato i Centri Operativi per la Sicurezza Cibernetica di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Reggio Calabria, nonché le Sezioni Operative per la Sicurezza Cibernetica di Varese, Sassari, Nuoro, Alessandria, Aosta, Livorno, Udine, Benevento, Imperia, Novara e Padova.

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