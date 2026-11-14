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"Italia sostiene ingresso della Germania nel Gcap", Roma smentisce la ricostruzione del Financial Times sui super caccia

Il ministero della Difesa interviene con una nota e definisce "del tutto fuorviante" l'articolo del quotidiano economico che parla dell'opposizione italiana al coinvolgimento di Berlino nel programma

Il ministro della Difesa Crosetto a un incontro del Global Combat Air Programme a Londra - Ipa
Il ministro della Difesa Crosetto a un incontro del Global Combat Air Programme a Londra - Ipa
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14 novembre 2026 | 17.53
Silvia Mancinelli
LETTURA: 2 minuti

L'Italia sostiene la partecipazione della Germania nel Gcap, il programma per lo sviluppo di un caccia di nuova generazione. Ad assicurarlo in una nota, dopo un articolo "del tutto fuorviante" del Financial Times che parla dell'opposizione di Roma al coinvolgimento di Berlino, è il ministero della Difesa.

"La ricostruzione pubblicata dal Financial Times, secondo cui l'Italia si sarebbe opposta all'ingresso della Germania nel Global Combat Air Program (Gcap)", è del tutto fuorviante e non rispecchia la posizione che l'Italia ha costantemente mantenuto. L'Italia ha sempre espresso la propria piena disponibilità ad accogliere la Germania nel programma. Anzi, proprio per facilitare e accelerare tale percorso, l'Italia ha proposto che la Germania vi aderisca in qualità di osservatore, come strumento immediato per la condivisione di informazioni sul programma, in vista di una successiva adesione a pieno titolo", recita la nota.

"Tale proposta non intendeva limitare il ruolo futuro della Germania nel programma; al contrario, era pensata per creare quanto prima le condizioni per il suo coinvolgimento, salvaguardando al contempo l'avanzamento del programma e le tempistiche stabilite. Questa posizione - ribadiscono da via XX Settembre - è stata ribadita durante l'ultima riunione del Gcap, tenutasi in videoconferenza con la partecipazione dei tre Paesi partner. In tale occasione, l'Italia ha sostenuto questo approccio. È dunque assolutamente falso parlare di un'opposizione alla partecipazione della Germania. L'Italia ha dimostrato, attraverso le proprie azioni e proposte, di considerare il coinvolgimento tedesco come un'opportunità positiva. La nostra priorità resta quella di garantire che il Gcap proceda secondo il calendario concordato, creando al contempo le condizioni affinché nuovi partner possano aderire attraverso un processo chiaro ed efficace. L'Italia sta favorendo, senza indugio, tutte le condizioni necessarie per accogliere la partecipazione della Germania al Gcap nel più breve tempo possibile", la conclusione del ministero della Difesa.

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