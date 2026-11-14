﻿"Per 40 anni ho esercitato la funzione di pm e proprio per questo so bene che con l'andar del tempo la ricostruzione di un fatto e la raccolta delle prove è sempre più difficile. Certo vi sono casi in cui è possibile, come per Garlasco, dove vi sono novità sulle quali non mi voglio pronunciare, ma hanno una certa solidità. Poi ci sono casi in cui, come il caso Pasolini che è stato ucciso 50 anni fa: è possibile, dopo 50 anni, ricostruire al di là di ogni ragionevole dubbio un evento, sia sotto il profilo materiale, sia sotto il profilo psicologico, chi potrebbe averlo commesso? Io la vedo molto difficile". Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio intervenendo a Treviso D'Autore, intervistato da Gianluigi Nuzzi.