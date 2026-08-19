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Drone ucraino colpisce camion russo, il video girato dal conducente

19 agosto 2026 | 10.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un drone ucraino si è schiantato contro un autocarro con targa russa che viaggiava in una zona sotto il controllo di Mosca. Un video girato proprio dal conducente del mezzo è stato pubblicato da Exilenova+ sul suo canale Telegram. "I russi - scrive Exilenova+ - continuano a ignorare il divieto di guidare veicoli con targa straniera". Nel video il camionista scende dal veicolo dopo l'esplosione, mostra i danni e dice: "Per fortuna non ha colpito la cabina". Prima dell'attacco il video mostraaltri mezzi in panne sulla strada proprio a causa dell'azione di quadricotteri leggeri, carichi di esplosivo e pilotati da remoto.

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