Un drone ucraino si è schiantato contro un autocarro con targa russa che viaggiava in una zona sotto il controllo di Mosca. Un video girato proprio dal conducente del mezzo è stato pubblicato da Exilenova+ sul suo canale Telegram. "I russi - scrive Exilenova+ - continuano a ignorare il divieto di guidare veicoli con targa straniera". Nel video il camionista scende dal veicolo dopo l'esplosione, mostra i danni e dice: "Per fortuna non ha colpito la cabina". Prima dell'attacco il video mostraaltri mezzi in panne sulla strada proprio a causa dell'azione di quadricotteri leggeri, carichi di esplosivo e pilotati da remoto.