Vittima una ragazza di 28 anni. Subito soccorsa, era stata trasferita in ospedale ma dopo sei giorni ne è stata dichiarata la morte cerebrale
Muore dopo aver ingerito una fetta di bacon. La vittima, Rachele Ferrara, aveva 28 anni. La giovane lo scorso 13 agosto è rimasta soffocata da una fetta di bacon appena ingerita. E' accaduto a Capodimonte, nel Viterbese.
La ragazza, subito soccorsa dal personale del 118, è stata trasferita all'ospedale Santa Rosa di Viterbo, ma per lei non c'è stato niente da fare. La scorsa notte ne è stata dichiarata la morte cerebrale.