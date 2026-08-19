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Viterbo, muore soffocata da una fetta di bacon dopo sei giorni di agonia

Vittima una ragazza di 28 anni. Subito soccorsa, era stata trasferita in ospedale ma dopo sei giorni ne è stata dichiarata la morte cerebrale

Ambulanza - (Fotogramma/Ipa)
Ambulanza - (Fotogramma/Ipa)
19 agosto 2026 | 12.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Muore dopo aver ingerito una fetta di bacon. La vittima, Rachele Ferrara, aveva 28 anni. La giovane lo scorso 13 agosto è rimasta soffocata da una fetta di bacon appena ingerita. E' accaduto a Capodimonte, nel Viterbese.

La ragazza, subito soccorsa dal personale del 118, è stata trasferita all'ospedale Santa Rosa di Viterbo, ma per lei non c'è stato niente da fare. La scorsa notte ne è stata dichiarata la morte cerebrale.

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Viterbo morte cerebrale boccone fatale
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