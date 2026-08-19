circle x black
Cerca nel sito
 

Francia, cade con il parapendio su una parete rocciosa: il soccorso incredibile in elicottero

19 agosto 2026 | 13.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Salvataggio spettacolare in Francia, dove un uomo era rimasto bloccato a circa 200 metri di altezza sulla parete rocciosa di Saint-Eynard, nell'area di Grenoble. Dopo aver perso il controllo del suo parapendio, era riuscito ad azionare il paracadute di emergenza e il vento lo aveva spinto contro la parete rocciosa. L'operazione di salvataggio in elicottero da parte del CRS Alpès di Grenoble è stata complessa: due soccorritori si sono calati sulla parete rocciosa, a circa sessanta metri di distanza in orizzontale dall'uomo, a cui si sono avvicinati attraversando un terreno estremamente esposto e caratterizzato da roccia friabile e instabile. Una volta riposte le vele del parapendio negli appositi sacchi è iniziata l'evacuazione attraverso il cavo lungo novanta metri dell'elicottero Dragon 38-2.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
cade parapendio francia parapendio francia grenoble
Vedi anche
Razzo Space X precipita sulla Luna: le immagini del nuovo cratere creato dall'impatto - Video
Francia, cade con il parapendio su una parete rocciosa: il soccorso incredibile in elicottero
Drone ucraino colpisce camion russo, il video girato dal conducente
De Gasperi, Schillaci: "Fra i padri della Repubblica, pose le basi per il Sistema Sanitario Nazionale" - Video
Palio di Siena, vince il Nicchio con il fantino Tittia: esplode la festa
Una tastiera tatuata sul braccio, l'idea geniale di una mamma per parlare con il figlio autistico - Video
Spari contro fuggitivo al pronto soccorso di Prato, il filmato: dall'attacco con l'estintore alla fuga in manette
Calabria, arrestato dopo aver appiccato un incendio: era stato ripreso da un drone
Paura sulla Firenze-Pisa-Livorno, auto accede contromano ma un camionista evita il peggio - Video
Pick-up su duna a Porto Cesareo, multa salata e denuncia del vicesindaco: "Atto di arroganza e presunzione"
New to go
Bonus fiscali in scadenza, i dossier al centro della prossima Legge di bilancio
Tempesta di fulmini su Roma, le immagini del cielo illuminato a giorno - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza