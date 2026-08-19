Salvataggio spettacolare in Francia, dove un uomo era rimasto bloccato a circa 200 metri di altezza sulla parete rocciosa di Saint-Eynard, nell'area di Grenoble. Dopo aver perso il controllo del suo parapendio, era riuscito ad azionare il paracadute di emergenza e il vento lo aveva spinto contro la parete rocciosa. L'operazione di salvataggio in elicottero da parte del CRS Alpès di Grenoble è stata complessa: due soccorritori si sono calati sulla parete rocciosa, a circa sessanta metri di distanza in orizzontale dall'uomo, a cui si sono avvicinati attraversando un terreno estremamente esposto e caratterizzato da roccia friabile e instabile. Una volta riposte le vele del parapendio negli appositi sacchi è iniziata l'evacuazione attraverso il cavo lungo novanta metri dell'elicottero Dragon 38-2.