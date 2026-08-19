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Tirana, 26enne italiana muore con il marito albanese in un incidente stradale: si erano appena sposati

La ragazza era originaria di Brescia. L'auto si è schiantata contro una struttura in cemento. Ancora non sono chiare le dinamiche dell'incidente

Sara Brugnatelli e Kleo Vrioni - Foto dai loro profili su TikTok
Sara Brugnatelli e Kleo Vrioni - Foto dai loro profili su TikTok
19 agosto 2026 | 14.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una ragazza di 26 anni, Sara Brugnatelli, originaria di Brescia, è morta in un incidente stradale a Tirana, insieme al marito Kleo Vrioni, 25enne albanese con il quale si era sposata qualche giorno fa. La coppia si trovava in Albania per una vacanza. I due viaggiavano a bordo di una Bmw quando Vrioni avrebbe perso il controllo del veicolo andando a schiantarsi contro una struttura in cemento. L'impatto è stato fatale per entrambi, mentre nell'impatto ha perso la vita anche un 15enne che viaggiava con loro.

Nell'incidente sono rimasti feriti anche un 25enne e un 16enne che versa in gravi condizioni. Secondo quanto riferisce il quotidiano Gazeta Panorama gli investigatori sono a lavoro per chiarire le dinamiche dell'incidente, avvenuto attorno alle 2.30 del mattino su una strada secondaria della frazione Manzë.

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incidente stradale morte vacanza Albania
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