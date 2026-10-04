Subito dopo l'arrivo a sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Friedrich Merz è stato colpito in un attacco russo il Ponte nord della capitale. Lo ha riferito su Telegram il sindado di Kiev, Vitali Klitschko, secondo cui i servizi di emergenza sono diretti sulla scena dell'impatto. Le immagini sono poi state diffuse su X dall'ex consigliere per gli Affari interni Anton Gerashchenko.

Esplosioni erano già state registrate a Kiev dopo l'allarme anti aereo e anti drone, all'arrivo nella capitale ucraina di Merz, con una delegazione che include la ministra dell'Economia e dieci capi di impresa, scrive su X il corrispondente del Financial Times in Ucraina, Christopher Miller.

Merz è arrivato a Kiev con la promessa di altri aiuti militari ed economici all'Ucraina nel momento in cui Mosca intensifica gli attacchi contro la capitale e in vista dell'arrivo dell'inverno. In particolare, come anticipa l'agenzia di stampa tedesca 'Dpa', il cancelliere arriva in Ucraina con l'impegno a fornire migliaia di droni intercettori e ad accelerare la produzione di sistemi a lungo raggio.

"Se la Russia non viene fermata, la sua macchina da guerra prima o poi si rivolgerà contro di noi", ha affermato Merz, arrivato a Kiev in treno, accompagnato dalla ministra dell'Economia, Katherina Reiche, e da dieci capi di imprese, di compagnie dell'energia e della difesa. "Sono qui oggi perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane", ha aggiunto il Cancelliere, che arriva a Kiev il giorno dopo che la Russia ha invitato i diplomatici stranieri a lasciare la città, in un crescendo dell'intensità dei massicci raid contro la capitale, oramai su base quotidiana e durante tutto l'arco della giornata. Attacchi destinati, come ha precisato la Russia, a proseguire.

"Oggi dirò al presidente (Volodymir Zelensky) che possono continuare a contare sul nostro aiuto", ha precisato Merz, anticipando accordi di cooperazione fra imprese tedesche e ucraine. Il Cancelliere ha organizzato la missione in Ucraina, non annunciata in precedenza, in un momento anche di forte difficoltà interna, con l'avanzare dell'AfD nei land orientali del Paese e il crollo del suo partito.