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Angelique Kidjo nella storia, è la prima cantante africana a ricevere una stella a Hollywood - Video

19 agosto 2026 | 14.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Angélique Kidjo fa la storia: è la prima musicista africana a ottenere l'iscrizione sulla Hollywood Walk of Fame a Los Angeles. Nata in Benin, Kidjo ha costruito una carriera internazionale lunga oltre quarant’anni e 18 album. È stata inserita tra i 100 personaggi più influenti secondo Time, tra le 50 figure africane più iconiche secondo la Bbc e tra le 100 persone più ispiratrici al mondo secondo The Guardian. Durante la cerimonia a Los Angeles, Kidjo ha regalato una piccola esibizione prima di commuoversi vedendo svelata la stella con il suo nome.

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