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Azzannato in campagna da due rottweiler, muore 72enne: dramma a Lecce

La vittima si chiamava Giuseppe Rampo e viveva a Liverano: il corpo senza vita trovato dai familiari

CANE CANI ANIMALE ANIMALI NELLA FOTO ROTTWEILER PH DILETTO (/ IPA/Fotogramma, - 2006-02-09) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate - FOTOGRAMMA
CANE CANI ANIMALE ANIMALI NELLA FOTO ROTTWEILER PH DILETTO (/ IPA/Fotogramma, - 2006-02-09) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate - FOTOGRAMMA
19 agosto 2026 | 17.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un uomo di 72 anni è morto nelle campagne di Nardò, in provincia di Lecce, dopo essere stato azzannato con tutta probabilità da due cani di razza rottweiler, in località Pittuini. Si chiamava Giuseppe Pampo, di Leverano.

Il corpo è stato trovato dai familiari. Sul la salma sono stati trovati morsi precisamente alla ﻿testa e alle gambe. L’uomo era uscito in mattinata, alle 5.30 circa, per raccogliere i fichi. I familiari preoccupati per l'assenza prolungata hanno si sono messi alla sua ricerca nelle campagne frequentate da Pampo.

All’arrivo dei carabinieri sul posto non vi erano cani. La salma si trova nella camera mortuaria del'ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Riproduzione riservata
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morte azzannato cani rotweiller
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