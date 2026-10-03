Nel secondo giorno di Leopolda, Matteo Renzi risponde a Giuseppe Conte e agli altri leader del campo largo con una citazione di Clint Eastwood sul tema delle garanzie su una possibile alleanza, lanciando l'idea di un "contratto alla tedesca".

"Clint Eastwood diceva 'se vuoi una garanzia, comprati un tostapane'... La politica - dice il leader di Italia Viva a margine della kermesse fiorentina - non si fa sulla base dei rapporti personali, la politica si fa sulla base delle idee. Allora io dico a Conte e a tutti gli altri, se volete stare sulle discussioni di merito noi ci siamo. Facciamo un contratto alla tedesca - dove sappiamo cosa fai tu, quando lo fai, perché lo fai e in che tempi -, ma smettiamola con queste discussioni interne che lasciano il tempo che trovano".

"Più che segnali di pace - aggiunge Renzi -, partono idee. La cosa più incredibile della Leopolda è che, ormai da 15 anni, continuiamo a sfornare idee, alcune delle quali vanno in porto, altre purtroppo si perdono. Ma è la cosa che dovrebbe fare la politica, non stare a litigare, a discutere, a far polemiche... La politica deve parlare di questioni vere e oggi noi ne abbiamo parlato e ne stiamo parlando, dalla sicurezza al mondo del lavoro, ai sogni per il futuro all'intelligenza artificiale".

Botta e risposta con Urso

"Oggi c'è stato un comunicato stampa durissimo contro di me per quello che ho detto ieri su Urso sull'intelligenza artificiale e Urso vuole che si dia conto del fatto che nel 1984 lui e Gasparri avevano fatto un dibattito sull'informatica e l'intelligenza. Quindi vuol dire che da 42 anni ci hanno capito niente. Nonostante il fatto che da 42 anni ci stanno provando, lui e Gasparri di intelligenza non ci capiscono nulla", ha poi detto Renzi sul palco della Leopolda.

Alle parole del leader di Iv è seguita la replica del ministro delle Imprese e del Made in Italy: "Ma quale 'comunicato durissimo'? Ho solo pubblicato una copertina di un libro di 42 anni fa. Se si preoccupa per questo, desidero rassicurarlo: 'stai sereno', direbbe qualcuno. Sei sicuramente il migliore nella 'intelligenza con il nemico'", la replica sui social.

"Leopolda esperienza pazzesca"

"Pazzesca, una esperienza pazzesca! Undici ore di dibattito incessante dopo le sei di ieri. La Leopolda è un vivaio di idee senza eguali, nessuno fa una cosa del genere in Italia! Abbiamo parlato di tutto, di politica, di speranza, di vita. A chi critica la Leopolda dico: prima di usare frasi fatte, fatevi un giro in questa stazione. Ascoltate tutti i dibattiti su YouTube. Fatevi sorprendere dalla bellezza del dialogo, del confronto, delle idee. Oggi alla Leopolda abbiamo fatto Politica con la P maiuscola. E io ho il cuore commosso e grato. Vedere quasi mille giovani discutere e appassionarsi è un regalo. E sapere che migliaia di persone credono nella possibilità di ritrovare Itaca, riprendersi Itaca, ripensare Itaca", ha poi scritto sui social.