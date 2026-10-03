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Incidente alla festa di nozze a Vieste, padre e figlio precipitano da un balcone: feriti

Dalle prime informazioni il bambino avrebbe riportato delle fratture, più serie le condizioni del papà, ricoverato in prognosi riservata

Carabinieri e ambulanza - Fotogramma
Carabinieri e ambulanza - Fotogramma
03 ottobre 2026 | 20.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un 40enne è rimasto ferito gravemente insieme al figlio di 10 anni - che non è in condizioni serie - in un incidente avvenuto durante una festa di matrimonio a Vieste, nel foggiano. Sul posto sono intervenuti carabinieri di Vieste.

Da una prima ricostruzione, per cause da accertare, il bambino è caduto da un terrazzino facendo un volo di 4-5 metri su una struttura sottostante. Il padre è intervenuto in soccorso del bambino, ma è precipitato anche lui. Dalle prime informazioni il bambino avrebbe riportato delle fratture mentre sono più serie le condizioni del papà, ricoverato in prognosi riservata. Indagini sono in corso sull'accaduto.

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