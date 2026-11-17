Collegato in videoconferenza dal carcere di Terni, durante l'udienza preliminare, il presidente dell'associazione Palestinesi in Italia respinge le accuse di presunti fondi ceduti all'organizzazione
Collegato dal carcere di Terni per l'udienza preliminare del processo sui presunti finanziamenti ad Hamas, Mohammad Hannoun respinge ogni accusa. "Io non faccio parte di Hamas e nemmeno dell'Associazione Benefica di Solidarietà con il Popolo Palestinese (Abspp)", ha affermato nelle sue dichiarazioni spontanee il presidente dell'associazione Palestinesi in Italia, aggiungendo: "Quando si parla di palestinesi è necessario schierarsi e io mi sono schierato con il popolo palestinese".
"Quando parlo di martiri non faccio riferimento ai combattenti di Hamas - ha precisato - ma ai palestinesi finiti sotto le bombe". Hannoun ha respinto anche l'accusa di aver sostenuto, tramite raccolte fondi, i figli dei combattenti delle Brigate Al Quassam. "Gli orfani per noi sono tutti uguali, abbiamo aiutato tutti senza chiede l’appartenenza, ma Abspp, non ha mai permesso a nessuno di utilizzare i nostri aiuti per l’attività politica e non abbiamo avuto nessun rapporto politico né con Hamas né con altri". Hannoun ha infine spiegato di non essere preoccupato per sé "ma per gli orfani di Gaza e le famiglie bisognose".