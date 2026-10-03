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Intesa Sp, si riunisce cda: su tavolo possibile rilancio su Opas per Mps

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Secondo quanto appreso da AdnKronos, il consiglio dovrebbe fornire ulteriori elementi agli azionisti per aiutarli a fare chiarezza in vista dell’assemblea del Monte dei Paschi

Intesa Sanpaolo
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03 ottobre 2026 | 17.54
Andrea Persili
LETTURA: 1 minuti

Si riunisce nel tardo pomeriggio un cda di Intesa Sanpaolo. Secondo quanto appreso da AdnKronos, il consiglio dovrebbe fornire ulteriori elementi agli azionisti per aiutarli a fare chiarezza in vista dell’assemblea di Mps, fissata per il 29 ottobre. Sul tavolo potrebbe finire anche l’ipotesi di un rilancio sul prezzo di offerta su Monte dei Paschi di Siena.

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