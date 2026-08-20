circle x black
Cerca nel sito
 

Ucraina, Mosca bombarda Kiev: 12 morti. Il sindaco: "Colpito ospedale pediatrico". Polonia in allerta fa decollare aerei militari al confine

Il massiccio attacco missilistico russo ha colpito zone residenziali e magazzini. Mosca: "250 droni ucraini verso la capitale"

L'attacco a Kiev - (Afp)
L'attacco a Kiev - (Afp)
20 agosto 2026 | 08.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Almeno 12 persone sono morte e altre 33 sono rimaste ferite nella notte a causa dei bombardamenti russi su Kiev e nella regione circostante. Il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko, ha scritto su Telegram che il massiccio attacco missilistico su Kiev ha colpito zone residenziali e magazzini. Nel distretto di Solomyanskyi, una scuola e i locali di un ospedale pediatrico sono stati danneggiati.

Il governatore regionale di Kiev, Tymur Tkachenko, ha riferito che un attacco nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev, ha causato un morto e un ferito e che un impianto industriale è stato danneggiato. L'aeronautica militare ucraina aveva segnalato la presenza di missili russi 'Kalibr' nei pressi del villaggio di Kagarlyk, nella regione di Kiev, diretti verso la capitale.

Polonia fa decollare aerei militari

Dopo gli attacchi delle forze russe in Ucraina, la Polonia ha fatto decollare aerei militari ed ha innalzato il livello di allerta della difesa aerea, avviando "operazioni aeree difensive". Lo ha reso noto il Comando operativo delle Forze armate polacche sui social media precisando che le operazioni riguardano in particolare le aree al confine con l'Ucraina. "L'aviazione militare ha iniziato a operare nello spazio aereo polacco. I sistemi terrestri di difesa aerea e di ricognizione radar sono stati posti in stato di allerta", è stato riferito. Il comando ha precisato che le misure adottate hanno esclusivo carattere preventivo e sono finalizzate ad aumentare la sicurezza nelle aree del Paese più esposte a rischi di contagio del conflitto.

Mosca: "250 droni ucraini verso la capitale"

La Russia ha segnalato un massiccio attacco di droni ucraini nella notte. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha dichiarato che tra ieri sera e giovedì mattina 250 droni si sono diretti verso la regione di Mosca, e la maggior parte è stata distrutta a notevole distanza dalla capitale. "Ventotto droni sono stati distrutti nella regione di Mosca", ha aggiunto Sobyanin.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Ucraina Russia guerra Ucraina Russia Ucraina Russia Ucraina news Russia news
Vedi anche
News to go
"Gasolio potrebbe arrivare a 3 euro al litro nei prossimi mesi", l'allarme FederPetroli Italia
Turista reagisce a tentativo di furto a Venezia e scatta la rissa - Video
Furto opere Antonello da Messina, ecco la chiamata alla Polizia che ha fatto scattare l'allarme
Colombia, Shakira visita l'area colpita dal terremoto e annuncia: "Fondi per costruire nuove scuole"
Mercati cauti, Milano in calo e vendite su Mps in attesa del cda di domani - Video
Angelique Kidjo nella storia, è la prima cantante africana a ricevere una stella a Hollywood - Video
Oltre 100 furti a Malpensa, ecco come le ladre rubavano ai passeggeri in transito - Video
Razzo Space X precipita sulla Luna: le immagini del nuovo cratere creato dall'impatto - Video
Francia, cade con il parapendio su una parete rocciosa: il soccorso incredibile in elicottero
Drone ucraino colpisce camion russo, il video girato dal conducente
De Gasperi, Schillaci: "Fra i padri della Repubblica, pose le basi per il Sistema Sanitario Nazionale" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza