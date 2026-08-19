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Furto opere Antonello da Messina, ecco la chiamata alla Polizia che ha fatto scattare l'allarme

19 agosto 2026 | 11.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Buonasera, accanto al museo ci sono dei quadri come se qualcuno li avesse rubati e lasciati lì ma valgono un sacco di soldi". Ecco l'audio del ritrovamento delle due tavole di Antonello da Messina da parte di una donna che ha chiamato la Polizia. Sono le nove di sera del 15 agosto quando una cittadina messinese chiama il centralino della Polizia per segnalare la presenza delle due tavole di Antonello da Messina trafugate poco prima dai ladri dal Museo regionale di Messina e poi lasciate davanti al cancello. La donna era con la sua famiglia quando, dopo avere parcheggiato, ha notato i quadri a terra, lasciati dai ladri che hanno portato via altre tre tavole.

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