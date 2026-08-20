circle x black
Cerca nel sito
 

Paura per Belen Rodriguez, rovinosa caduta da cavallo sulla spiaggia - Video

20 agosto 2026 | 12.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Brutta avventura per la showgirl che durante una passeggiata di gruppo a cavallo sulla spiaggia, aspettando l'alba, è caduta dal suo Pongo. L'animale inciampa lungo la battigia e perde l'equilibrio, Belen viene sbalzata dalla sella, vola in avanti e si schianta a terra, come mostra il video ripreso da un drone e postato dalla stessa Belen sui social. Per fortuna la showgirl torna in piedi ma la caduta avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Da qui il commento: "Regola numero 1 rialzarsi sempre".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Belen Rodriguez caduta cavallo cavallo video spiaggia sbalzata sella
Vedi anche
Roberto Bolle, l'incanto della danza al tramonto alle isole Li Galli - Video
News to go
"Gasolio potrebbe arrivare a 3 euro al litro nei prossimi mesi", l'allarme FederPetroli Italia
Turista reagisce a tentativo di furto a Venezia e scatta la rissa - Video
Furto opere Antonello da Messina, ecco la chiamata alla Polizia che ha fatto scattare l'allarme
Colombia, Shakira visita l'area colpita dal terremoto e annuncia: "Fondi per costruire nuove scuole"
Mercati cauti, Milano in calo e vendite su Mps in attesa del cda di domani - Video
Angelique Kidjo nella storia, è la prima cantante africana a ricevere una stella a Hollywood - Video
News to go
Iran minaccia l'Europa: "Possibili attacchi a basi militari se Trump colpirà Teheran"
Oltre 100 furti a Malpensa, ecco come le ladre rubavano ai passeggeri in transito - Video
Razzo Space X precipita sulla Luna: le immagini del nuovo cratere creato dall'impatto - Video
Francia, cade con il parapendio su una parete rocciosa: il soccorso incredibile in elicottero
Drone ucraino colpisce camion russo, il video girato dal conducente


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza