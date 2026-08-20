Brutta avventura per la showgirl che durante una passeggiata di gruppo a cavallo sulla spiaggia, aspettando l'alba, è caduta dal suo Pongo. L'animale inciampa lungo la battigia e perde l'equilibrio, Belen viene sbalzata dalla sella, vola in avanti e si schianta a terra, come mostra il video ripreso da un drone e postato dalla stessa Belen sui social. Per fortuna la showgirl torna in piedi ma la caduta avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Da qui il commento: "Regola numero 1 rialzarsi sempre".