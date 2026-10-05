circle x black
Cerca nel sito
 

Caso Yara, Corte d'Assise di Bergamo boccia difesa Bossetti: non può vedere reperti

L'avvocato Salvagni: "Faremo sicuramente ricorso". Famiglia Gambirasio: "Si vuole fare un Garlasco 2, faremo il possibile per evitarlo"

Massimo Bossetti - (Fotogramma)
Massimo Bossetti - (Fotogramma)
05 ottobre 2026 | 19.18
Antonietta Ferrante
LETTURA: 1 minuti

La Corte d'Assise di Bergamo (quale giudice dell'esecuzione) ha respinto la richiesta della difesa di Massimo Bossetti, condannato in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio, di procedere allo svolgimento "di accertamenti tecnico-scientifici su reperti e campioni biologici tuttora esistenti". L'iniziativa dei legali, gli avvocati Claudio Salvagni e Paolo Camporini, era emersa solo dopo la recente consegna alla difesa della documentazione fotografica ad alta risoluzione realizzata dal Ris di Parma durante le indagini. Dopo il no, arrivato a poche ore dall'udienza, è possibile il ricorso da parte dei legali.

"Faremo sicuramente ricorso. Come ho fatto notare alla Corte ci sono voluti 7 anni per vedere le foto, 8 ricorsi per Cassazione, oltre 400 pagine di atti solo nella fase esecutiva per arrivare a discutere oggi. Non ci arrendiamo, ci rivolgeremo alla Procura competente", ha detto l'avvocato Salvagni all'Adnkronos.

Famiglia Gambirasio: "Si vuole fare un Garlasco 2, faremo il possibile per evitarlo"

"Si vuole fare un Garlasco 2, ma faremo il possibile per evitarlo", ha affermato l'avvocato Enrico Pelillo che insieme al collega Andrea Pezzotta rappresenta i genitori di Yara Gambirasio, mamma Maura Panarese e Fulvio Gambirasio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
caso yara yara gambirasio yara gambirasio ultime notizie oggi omicidio yara gambirasio massimo bossetti massimo bossetti yara
Vedi anche
Oltre 70 pappagalli e 300 tartarughe stipati in un'auto, maxi sequestro in Sicilia - Video
News to go
Ue, prezzi case +4,7% nel secondo trimestre
News to go
Maltempo in arrivo, piogge e temperature in calo in tutta Italia - Video
In Spagna la gara più grande al mondo di Castells, le celebri torri umane - Video
News to go
Voli, cambiano i diritti dei passeggeri: dai trolley ai ritardi, le nuove regole Ue
Cortina d'Ampezzo, grossa frana sulle Tofane: il video dell'enorme nube di polvere
Cucinelli: "Tra social e tecnologia abbiamo dimenticato il valore dell'umano" - Video
Marcello Fois vince il Campiello: "Sono felice, è un premio che giudica i libri e non gli editori" - Video
Inchingolo (Fs): "Entreremo nella Fondazione Digithon"
Marcello Fois vince il Premio Campiello 2026: la proclamazione - Video
Perrone (EY): "Un italiano su 4 usa Agenti Ai nella vita di tutti i giorni"
Italia tra paesi più longevi: cresce l'aspettativa di vita - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza