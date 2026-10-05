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In Spagna la gara più grande al mondo di Castells, le celebri torri umane - Video

05 ottobre 2026 | 11.34
Redazione Adnkronos
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Migliaia di persone hanno partecipato alla rievocazione della tradizione settecentesca con la 30esima edizione del Concurs de Castells di Tarragona, in Catalogna, che ha condiviso sui social le immagini della gara di quest'anno. La competizione, che si tiene ogni due anni, prevede 5 tentativi per ogni 'Colles' di realizzare il miglior 'Castells' possibile - ovvero gruppi di persone che ne sorreggono altre sulle spalle fino a raggiungere diversi piani in altezza - basando il punteggio su diversi fattori, incluso il grado di difficoltà della realizzazione della torre.

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