Il Napoli di Max Allegri torna in Champions League. Oggi, martedì 24 novembre, gli azzurri sfidano in trasferta il Manchester City all'Etihad Stadium - in diretta tv e streaming - nella quinta giornata della fase campionato della più importante competizione europea per club. La squadra di Allegri ha bisogno di punti visto che si trova a quota 3 in classifica in 26esima posizione insieme a Porto, Aek Atene, Villarreal, Lipsia, Feyenoord, Sabah e Lens. I citizens di Enzo Maresca sono invece quarti con 9 punti insieme a Como, Liverpool, Barcellona, Aston Villa, Sporting Lisbona, Brugge, Betis Siviglia e Borussia Dortmund.