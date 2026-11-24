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Gli azzurri di Max Allegri in trasferta all'Etihad Stadium contro la formazione di Enzo Maresca
Il Napoli di Max Allegri torna in Champions League. Oggi, martedì 24 novembre, gli azzurri sfidano in trasferta il Manchester City all'Etihad Stadium - in diretta tv e streaming - nella quinta giornata della fase campionato della più importante competizione europea per club. La squadra di Allegri ha bisogno di punti visto che si trova a quota 3 in classifica in 26esima posizione insieme a Porto, Aek Atene, Villarreal, Lipsia, Feyenoord, Sabah e Lens. I citizens di Enzo Maresca sono invece quarti con 9 punti insieme a Como, Liverpool, Barcellona, Aston Villa, Sporting Lisbona, Brugge, Betis Siviglia e Borussia Dortmund.
La sfida tra Manchester City e Napoli è in programma oggi, martedì 24 novembre, alle ore 21.
Le probabili formazioni di Manchester City-Napoli:
Manchester City (4-2-3-1): Donnarumma; Khusanov, Guéhi, Dias, O'Reilly; Anderson, Fernández; Ndiaye, Cherki, Foden; Haaland. All. Maresca.
Napoli (3-5-1-1) - Milinkovic Savic; Beukema, Rrahmani, Olivera; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Spinazzola; De Bruyne; Højlund. All. Allegri.
La partita Manchester City-Napoli sarà visibile in diretta Tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252), ma anche in live-streaming su NOW e SkyGo.