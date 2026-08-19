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Turista reagisce a tentativo di furto a Venezia e scatta la rissa - Video

19 agosto 2026 | 15.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un tentato furto ai danni di un turista, che si rivela un osso duro, concluso con spinte e urla. Il video è stato diffuso dalla pagina "Venezia non è Disneyland", impegnata contro il degrado della città lagunare e nella denuncia di scippatori che agiscono nella città: "Ennesimo furto oggi sul ponte di Rialto. Ma questa volta la vittima non si è girata dall'altra parte: ha reagito e anche alcuni cittadini sono intervenuti per aiutarla", scrivono nella didascalia che accompagna il video. Gli amministratori della pagina, in un commento successivo, aggiungono che "pochi minuti dopo è intervenuta la Polizia Locale: le due borseggiatrici maggiorenni sono state denunciate a piede libero, mentre la minore è stata affidata a una comunità. Le due adulte, dopo il provvedimento, sono tornate immediatamente in libertà".

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Venezia furti venezia scippatori banda ladri venezia venezia non è disneyland
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