È di sette morti, tra cui l'italiano Michele Sensi-Contugi e sua moglie Stephany Hollihan Vascones, il bilancio dello schianto di un elicottero avvenuto oggi, mercoledì 19 agosto, in Kenya vicino al monte Ololokwe nella contea di Samburu. A bordo del velivolo viaggiavano sei turisti e il pilota. L'incidente è stato confermato dall'Autorità per l'aviazione civile del Kenya (Kcaa).

La morte di Sensi-Contugi e della moglie è stata confermata da fonti vicine al governo dell'Ecuador, secondo quanto riferito dal sito del quotidiano 'Primicias'. Sensi-Contugi, nato in Italia nel 1982 da padre italiano e madre ecuadoregna, era stato a capo del Centro di intelligence strategica dell'Ecuador (Cies) e, nel 2024, aveva ricoperto anche l'incarico di ministro del Governo durante la presidenza di Daniel Noboa, a cui era considerato vicino. Aveva inoltre svolto attività imprenditoriale ed era stato tra i finanziatori della campagna elettorale di Noboa nel 2023.

Secondo quanto riferito dalle autorità keniane, l'elicottero, un Eurocopter Ec130 B4 con matricola 5y-Gym, era decollato da Loisaba ed era diretto a Ewasonyiro. Il velivolo è precipitato intorno alle 9.13 ora locale. L'incidente è avvenuto in un'area frequentata da turisti ed escursionisti per la presenza del monte Ololokwe, considerato una montagna sacra dal popolo Samburu.

Un elicottero con sette turisti a bordo è precipitato in Kenya. E' quanto riferiscono i media locali. Il velivolo si è schiantato nella zona del monte Ololokwe a circa 250 chilometri nord di Nairobi.﻿

Il precedente

Il monte Ololokwe, montagna sacra del popolo Samburu la cui vetta raggiunge i 2.000 metri di altitudine, è una zona frequentata dagli escursionisti e dai turisti. Diverse aziende offrono voli panoramici in elicottero.

Il primo marzo, sei persone, tra cui un deputato, erano morte nell'incidente di un elicottero precipitato nella parte occidentale del Kenya.