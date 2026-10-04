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Vasto incendio in un campeggio a Peschiera del Garda: 24 feriti

Le fiamme sono scoppiate domenica mattina intorno alle 6 nel camping Bella Italia, coinvolte roulotte e bungalow

Incendio a Peschiera del Garda - (Facebook: Luca Zaia)
Incendio a Peschiera del Garda - (Facebook: Luca Zaia)
04 ottobre 2026 | 09.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un incendio è divampato questa mattina intorno alle 6 nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda, in provincia di Verona. Le fiamme, a quanto si apprende, avrebbero coinvolto alcune roulotte e bungalow presenti nell'area.

Sono 24 le persone soccorse. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco e i soccorritori del 118 impegnati nella gestione dell'emergenza.

Alcune immagini del rogo sono state condivise sui social dall'ex presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. "Il primo bilancio sanitario provvisorio è di 24 persone soccorse - ha poi spiegato in un post sui social il presidente del consiglio regionale del Veneto - Le persone assistite sono state indirizzate all'ospedale di Peschiera del Garda, mentre gli altri pronto soccorso sono stati messi in allerta per eventuali necessità".

In aggiornamento

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