Bolognafiere: posata ultima trave Unipol Hall, avanti cronoprogramma

Con la posa dell’ultima trave di copertura si conclude la fase delle opere strutturali della nuova Unipol Hall, il padiglione polifunzionale di BolognaFiere destinato a ospitare grandi manifestazioni fieristiche internazionali, eventi sportivi, concerti, spettacoli e appuntamenti culturali.

Il completamento della struttura rappresenta uno dei passaggi più significativi nella realizzazione dell’opera. Il cronoprogramma procede regolarmente e il cantiere entra ora in una nuova fase operativa. Con una superficie di circa 12.000 metri quadrati, un’altezza di 25 metri e una capienza massima fino a 12.000 spettatori, la struttura sarà caratterizzata da un’elevata flessibilità e potrà essere rapidamente riconfigurata per accogliere differenti tipologie di evento. Tribune mobili telescopiche, servizi integrati, spazi hospitality, aree vip e una Sky terrace consentiranno di adattare la venue alle esigenze di fiere, congressi internazionali, competizioni sportive, spettacoli e grandi concerti. Il nuovo padiglione contribuirà inoltre a potenziare la capacità espositiva del quartiere, supportando lo sviluppo delle principali manifestazioni internazionali organizzate a Bologna, tra cui Eima International, Cersaie e Cosmoprof Worldwide Bologna. La realizzazione del padiglione polifunzionale rappresenta un investimento di BolognaFiere di oltre 75 milioni di euro e costituisce uno degli interventi più rilevanti del programma di riqualificazione e sviluppo del quartiere fieristico avviato negli ultimi anni.

"La posa dell’ultima trave di copertura rappresenta un passaggio concreto e simbolico nel percorso di realizzazione di Unipol Hall", sottolinea Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere. "Il cantiere procede secondo il programma e possiamo oggi vedere prendere forma un’infrastruttura strategica per il futuro del nostro quartiere fieristico e della città. Una venue flessibile, sostenibile e internazionale, che ospiterà Casa Virtus e ci consentirà di ampliare la nostra capacità di accoglienza, attrarre nuovi eventi e creare ulteriori opportunità di sviluppo economico, culturale e sociale per Bologna e per il territorio", aggiunge Calzolari.

"Con la nuova Unipol Hall, Bologna realizza un nuovo grande impianto per lo sport, la musica e gli eventi: compie un altro passo nella trasformazione del quadrante che dalla Fiera arriva fino al Tecnopolo, un importante progetto di rigenerazione urbana che rilancia ulteriormente il profilo internazionale e industriale della nostra piattaforma fieristica e congressuale", afferma il sindaco di Bologna Matteo Lepore.

In base al cronoprogramma è in corso il completamento dell’involucro del fabbricato, che ospiterà i teli di rivestimento, mentre proseguono le lavorazioni relative agli impianti e alle opere di finitura interne ed esterne. Un avanzamento che rende sempre più riconoscibile il profilo architettonico della nuova venue, progettata da MCA – Mario Cucinella Architects, con la collaborazione di ARUP Italia e IM.TECH, per integrarsi nel quartiere trasformando l’edificio, grazie al sistema di illuminazione, in una grande lanterna urbana.

Un ulteriore passaggio fondamentale nella definizione dell’immagine del nuovo Padiglione sarà il completamento dell’involucro esterno in tela. La grande superficie tessile contribuirà infatti a definire l’identità dell’edificio, diventando al tempo stesso lo sfondo per proiezioni e contenuti luminosi capaci di trasformarlo, durante gli eventi, in un landmark urbano per la città e per il quartiere fieristico. La nuova Unipol Hall nasce sul sedime dell’ex padiglione 35, in posizione strategica tra Viale della Fiera e Via Aldo Moro, uno dei principali snodi di collegamento tra il centro cittadino, il quartiere fieristico e il nuovo distretto della conoscenza e dell’innovazione.